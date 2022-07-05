據了解，男子陳屍的地點在斗中路某環保公園內的產業道路，地處偏僻平常先少有人會經過。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

今天下午有民眾在彰化縣北斗鎮斗中路一處產業道路旁，發現一具屍體，警方獲報後趕往現場，依據陳屍狀態來看，疑似是被丟包，據了解，被發現死者為25歲吳姓男子，戶籍在桃園，身上沒有明顯的外傷，不過有多處針孔，警方說，已經封鎖現場，並通知家屬及檢察官相驗，詳細的死因正在調查釐清當中。

據了解，男子陳屍的地點在斗中路某環保公園內的產業道路，地處偏僻平常先少有人會經過，北斗警方下午2點左右獲報抵達現場，從屍體陳屍的方向判斷，疑似是被丟棄在此，傷上並沒有明顯傷痕，不過有多處明顯的針孔，因此身上是否有毒品反應或其他因素導致，還需要調查釐清。

警方說，吳姓死者年僅25歲，戶籍在桃園，並沒有地緣關係，而身上明顯特徵包括手腳都有刺青，還有一些曬傷痕跡，無明顯外傷，目前已經通知家屬到場指認，也報請檢察官進行相驗，而詳細的死因與事發經過，目前正積極調閱相關監視器等證據，來調查釐清死因。

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