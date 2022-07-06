Salvatore Ferragamo菲常風格男性淡香水。（Salvatore Ferragamo提供）

Salvatore Ferragamo菲常風格男性淡香水。（Salvatore Ferragamo提供）

義大利奢侈品牌 Salvatore Ferragamo S.p.A. 2022年正式向全球宣佈，將旗下香水美容產線製造與分銷獨家授權予國際香水集團Interparfums，此舉希冀促進Ferragamo香水於全球業務的推展，並維護義大利生產製造的傳統與精神。同時台灣由法意企業有限公司正式代理，將於7月首發上市「Bright leather菲常風格男性淡香水」，也是Interparfums Italia承接後全球推出的第一款男性香氛。

菲拉格慕推出經典男性香氛FERRAGAMO系列續作 「BRIGHT LEATHER菲常風格男性淡香水」這款引領新時代男性追尋本心、探索夢想與舞台的指標性香氛，賦有獨一無二的「木質皮革香氣」，清爽草本中挾帶濃郁的皮革氣味，彷彿一位開朗、充滿自信的大男孩，漫步在艷陽下的城市街道，展露純摯的自我風格。

全新BRIGHT LEATHER菲常風格男性淡香水，延續此系列「菲常先生」和「菲常革調」兩款男士香氛的精神，帶來全新淨白純真的「菲拉格慕皮革香氣」。BRIGHT LEATHER代表著那些遵循自我表達，同時又能尊重不同聲音的「新時代男性」，他們尋求本質、拒絕刻板印象、不停歇的追逐夢想，相信擁有越純摯的思想，越能預見明亮的未來。忠於自我風格，就是菲常風格的男士。

BRIGHT LEATHER顧名思義結合了FERRAGAMO最頂級奢華的「皮革」元素，從香氣至瓶身設計等各個細節都緊密連結。外觀簡約的線條如同城市高樓，搭配仿皮革的白沙色調，勾勒出一叢叢陽光照射下的白色大樓，明亮的都會街景映入眼簾。除了瓶身正面刻有FERRAGAMO的LOGO標誌，上下兩端也隱藏了品牌經典不朽的Gancini標誌。

雙Gancini設計透露出不僅僅是一種風格元素，更隱喻著FERRAGAMO男士內在潛藏的雙向性：傳統與創新、具體與創造力、力量與感性。其中金屬與仿皮革的搭配，也體現了理性、堅強與溫和、感性的不同情感面貌。