因應中國大陸暫停台灣鳳梨輸入，台灣鳳梨因此大批轉銷到日本、新加坡等市場，但卻屢爆出有黑心的問題，大大影響上述兩市場的外銷量。農委會主委陳吉仲表示，目標是訂給自己的，但至少在產地價上已經照顧到農民。

根據農委會資料顯示，今年截至至7月5日止，台灣鳳梨外銷量約2萬821公噸，和陳吉仲設下的3萬公噸目標還差9000多公噸，隨著鳳梨產季即將邁入尾聲，要達標恐不樂觀。

據農委會分析，由於銷往日本、新加坡等主要目標市場的海運航程不穩定，部分海運時間甚至較以往延長將近1倍，加上今年鳳梨生產期間遭遇多次豪雨等極端氣候影響，造成銷日鳳梨燻蒸比例提高，為確保到貨品質，外銷業者出口意願轉趨保守。

此外，近距離的香港市場受到疫情影響，買氣下滑，進口鳳梨等生鮮農產品大幅減少，是今年可能無法達到外銷目標的主要原因。

陳吉仲今(6)日出席「全國績優休閒農業區頒獎典禮」受訪表示，目標是我們給自己訂的要求，去年外銷日本約1.7萬公噸，今年截至7月初已經外銷2萬公噸到中國大陸以外市場，而鳳梨產地價格持續穩定增長，由2020年的20.47元，增加到去年的22.13元，而今年1至5月更提高到24.44元，希望外銷目標達成率越高越好，但至少在產地價格上已經照顧到所有的鳳梨農。

陳吉仲說，國內每年鳳梨產量約40萬公噸，外銷除了以鮮果方式外，基於日本和國內消費者行為的改變，明年鳳梨將改切片冷凍外銷，經過截切後配合-40到-80度以食品方式出口，透過截切、冷鏈技術、加工的調整，讓鳳梨可以更大幅度出口到中國以外的其他市場。至於銷日鳳梨品質不佳而仍對外銷售僅有零星個案，農委會均已介入了解及加強輔導。