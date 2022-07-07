地方大選將近，新北市長侯友宜遲遲未宣布是否要競選連任，外界也出現侯友宜想挑戰總統大位的猜測，屆時可能與國民黨主席朱立倫正面對決，對此侯友宜今(7)日受訪時表示，他與朱立倫之間有將近20年的情誼，外界不需要在這部分多做文章。

今日侯友宜到蘆洲區公所出席出席行動治理座談會議，會前聯訪時有記者提問，外界認為總統大選，侯市長跟朱立倫會在黨內較量的問題，請問市長看法。

侯友宜表示，自己跟朱主席有長年的友誼，所以大家不需要在這邊多做文章，我現在最重要的是一個市長的角色，要把市長的角色做好、盡心盡力、全力以赴，讓新北市民能夠看到我們努力的進步。

不過也有媒體追問提到，市長團隊曾要求要刪除與朱立倫的同框照，如今要面對較勁，那其實朱立倫的心很痛；對此侯友宜也強調，跟朱主席認識超過快20年，大家有長年的友誼，所以不需要在這裏面多做文章，讓大家可以繼續把市政工作做好。