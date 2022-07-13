日本前首相安倍晉三遭刺殺，總統蔡英文下令，政府機關及公立學校11日降半旗，國民黨中央黨部當日也跟進。對此，國民黨中評委劉東隆表示，基層對此心裡都「很X」、對黨主席朱立倫不滿，他們認為中央黨部真的不需降半旗，應保持基本立場。至於年底選舉朱與諸侯的互動，畢竟國民黨已沒錢了，整個弱化了，在此情勢下朱光在那邊喊，「人家會鳥你嗎？」

劉東隆曾任職國民黨組工會（組發會前身）、第三屆國大代表，並於吳敦義擔任行政院長期間出任客委會副主委，現為國民黨智庫國家政策研究基金會顧問、中華海峽兩岸客家文經交流協會秘書長、國民黨中評委。

劉東隆今日（13）接受香港媒體《中評社》訪問表示，國民黨中央黨部真的不需要降半旗，畢竟我們是在台灣，又不是到人家家裡需要說點場面話，朱立倫到日台協會致意其實也就可以了；公家機關受到指令必須降，但國民黨中央黨部又不是公家機關，大可不必配合，基本立場還是要保持，國民黨中央黨部降半旗太突兀了。

對此，劉東隆直言，對朱立倫大家該反彈的都反彈了，很多人心裡早就覺得「很X」。談到傳出國民黨部分縣市首長對黨務冷淡、朱叫不動諸侯，劉坦言，朱本身是個很有自信的人，並不是叫不動的問題，而是沒有錢的問題，國民黨現在整個弱化了，以前棒子和胡蘿蔔都有，現在沒了胡蘿蔔光在那邊喊，「人家會鳥你嗎？」這是整體情勢的問題，不是朱個人因素。