教育部與澳洲昆士蘭州教育廳今天續簽署5年期教育交流合作備忘錄，雙方將積極擴大推動華語及英語師資的交流合作。簽約典禮採視訊方式，由教育部國際及兩岸教育司司長李彥儀與昆士蘭州教育廳文官長 Michael De’Ath代表進行簽署。

教育部表示，本次簽約將協助推動雙邊華語及英語教學，辦理師資培育及交換，除了推動我國華語文教學助理前往該州協助華語教學外，也將藉此鼓勵昆士蘭州的合格教師來臺擔任英語教師，協助我國中小學生提升英語能力，以落實雙語政策。

教育部國際及兩岸教育司長李彥儀表示，教育部與昆士蘭州已進行教育合作多年，有相當緊密良好的合作關係，教育部透過昆士蘭州教育廳的安排，歷年來已選送12名優秀華語文教學助理前往該州的中小學協助華語教學，該州華語文老師也前來臺灣接受教學培訓。

李彥儀說，台灣現正積極推動雙語政策，更加鼓勵昆士蘭州的中小學與台灣進行姊妹校交流，也期盼該州合格教師來臺灣擔任英語教師，透過教育交流，讓雙方師生體驗異國文化，更提升學習語言的興趣及成效。