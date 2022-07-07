台灣運彩xT1聯盟2022年選秀會下周二（12日）登場，聯盟一連三天推出「選秀球探系列報告」，分析今年選秀年輕好手戰力。

以下是2022年選秀球探報告-邱子軒

【經歷】

台中長大的警察子弟邱子軒，四育國中畢業後，就讀東山高中，在「螞蟻」教練廖覎鋕教導下，強悍的打法獲得「東山戰神」的封號，曾幫助東山首度打進HBL 4強，高中畢業後，邱子軒選擇前往美國就學，2年後回台加入義守大學，是義守近2年維持競爭力的關鍵球員，邱子軒2年前首度入選中華白，今年初因心繫義守戰績，婉拒加入中華隊。

【球風分析】

高中時代主打前鋒，前往美國就學時改練後衛，加入義守時，又常得代打中鋒，幫忙力扛其他球隊的外籍生，邱子軒打法全面，身體素質佳，喜歡碰撞，具備有相當的單打技巧，防守意識與能力也強，對於職籃的適應力應該相當不錯，可望是教練心中最好用的一枚活棋。

打法強悍的邱子軒，在大學層級可說是難逢敵手，不過進入洋將眾多的職籃，打法必須要修正，要打的更聰明、更細膩，尤其球權大都在洋將身上，邱子軒得多學習無球打法，另外邱子軒雖有三分投射能力，但上季在UBA命中率僅2成74，命中率如未能提升，恐成為放投對象，也會影響到教練對他的信心。

邱子軒小檔案

身高：190公分

體重：90公斤

位置：控球後衛、得分後衛、小前鋒

就讀學校：義守大學

UBA表現：19.1分、7.6籃板、4助攻、2.5抄截（110學年度，大二）