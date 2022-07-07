日本動畫大師高畑勲曾製作出《螢火蟲之墓》、《輝耀姬物語》、《平成狸合戰》等一系列經典作品，近日有台灣廠商舉辦「高畑勲影展」，讓台灣民眾能夠透過大銀幕重溫經典。不過影城推出的《螢火蟲之墓》特別場提供特製料理，對應《螢火蟲之墓》戰後缺乏糧食的背景，被許多網友笑說根本在玩「地獄哏」！

「吉卜力動畫大師—高畑勲展」目前正在台北流行音樂中心展出，讓台灣片商甲上娛樂決定在威秀影城舉辦「高畑勲影展」，民眾可以藉此更加貼近高畑勲。而在7月14日的《螢火蟲之墓》特別場中，威秀影城和知名餐廳「旭集和風食錦」合作，讓影迷們除了觀影體驗也能享受美食。

然而在《螢火蟲之墓》中，主角清太最後因為飢餓死亡，妹妹節子也因為營養不良而死去，對比威秀影城提供的美食，以及附贈的電影復刻版綜合水果糖，可以說是相當諷刺。

對此，許多網友紛紛笑說「電影票搭配水果糖有夠地獄」、「一邊吃料理感覺真的滿地獄的」、「光是看到這對兄妹，就開始眼眶濕了」、「看這部真的會吃不下飯啊」，連知名影評人左撇子也直言「看這部真的會吃不下飯啊」。