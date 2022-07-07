新北市府2017年在三峽推出「青銀共居」計畫，推動青年與銀髮族共居生活，希望藉由這種在國外發展已久的措施，改善青年居住與老人獨居問題。有公民老師便以此出題，認為青銀共居可以減緩高齡化、少子化問題，不過許多網友看了之後卻是腦動大開，笑說難道青年都是女的才能減緩少子化？引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」分享題目，背景正是三峽青銀共居計畫，「3位銀髮族與7位青年展開為期6個月的共居生活……青銀長期共居經驗的累積是推廣台灣社會發展不可或缺的一環。我們期待更多長輩與年輕人共同打造更友善的租屋生活體驗」。

網友不解為何青銀共居能夠減緩高齡化、少子化。（翻攝自爆廢公社）

原PO看了問題與選項後，認為答案是「該計畫為推動部落營造」，不過根據正確解答，正確答案卻是「減緩高齡化、少子化問題」，老師解釋原因是青銀共居能夠「減少隔閡」，不過原PO還是相當疑惑「我無法理解答案為什麼是C，這個組合是要怎麼減緩少子化啦」。

對此，許多網友紛紛笑說「青年都是女的」、「快收起你那大膽的想法」、「C？減少少子化，那老人只能是男的，青年一定要是女的耶，這個計畫是因為高齡化跟少子化才有這個計畫的，怎麼變成做這個計畫會是為了減少少子化趨緩高齡化，題目錯了吧XD」。

不過也有人認真分析「對因為高齡少子而產生的孤老長照等問題有幫助」、「其實它是藉由青年（或大學生）提供固定時數陪伴老人或送餐的公益勞動服務，換取房租減免甚至免房租的互惠計畫。他要試圖減緩高齡化少子化衍伸的老人照護問題，選項描述比較含糊」。