一名陳姓男子在服役期間，無意間在網路看見1名女子小美的性愛影片遭散佈在網路上，陳男立刻找上小美，藉口可替她取回或刪除影片，但卻威脅必須先發生關係，否則將會公開影片，女方事後被迫前往摩鐵遭受性侵兩次，未料陳男並未銷毀影片，隔兩年後，陳男又找上小美要嘿咻，小美假裝答應後，兩人相約在超商檢視影片確認後，偷偷報警逮人。事後雙方以35萬元和解，法官認他犯現役軍人犯強制性交罪應執行1年8月又犯強制未遂罪處4月，均緩刑3年。

根據判決書，陳姓軍人在民國107年服役期間，在網路上看見女子小美與某男性愛影片，宣稱可協助她取回或刪除該影片為由，透過網路交友軟體與小美聯絡後，硬要與小美交往，但是遭到女方拒絕，陳男當下立刻要脅小美，如果不和她發生關係，將散布性愛影片，小美心生畏懼迫不得已下，只能妥協，聽從陳男指示，前往汽車旅館內，被強迫性侵兩次。

事後陳男自己也因擔心性愛影片外流而未曾張揚，事隔兩年，陳男又復原小美的性愛影片，要求她發生關係，並宣稱只要完事，就會將影片給她，小美為了不讓對方予取予求，先要求兩人見面確認性愛影片在她手上後，立刻偷偷報警，員警到場後當場逮捕。

法官審理後認為，陳男為滿足個人私慾，違反女方之意願強制性交，侵害女方性自主權，致身心受有侵害；事後還食髓知味，利用女方擔心性愛影片外洩損及自身隱私名譽之心理反應，脅迫女方見面，對女方所造成之心理創傷重大。

法官認定，因為陳男願意賠償35萬元和解，小美也表明願意原諒男方，因此依軍人犯性侵罪與強制未遂罪，各判陳男1年8月徒刑與4個月徒刑，並宣告給予緩刑3年處分、緩刑期間要接受保護管束。