一名人夫和公司越南籍女同事范氏外遇，兩人經常上汽車旅館發生性關係拍性愛片，但一度遭到正宮抓包賠償50萬元，人夫還特別簽下承諾書保證和范氏斷絕往來，但實際上仍偷偷相約外出嘿咻，女方還傳簡訊表示「你被我弄射了」，人夫也要求女方「脫掉上衣送我當生日禮物」；法院審理後認為，兩人交往顯已逾越正常男女關係，判丈夫應賠償妻子35萬元，仍可上訴。

根據正宮控訴，和老公婚後發現他2018年9月和范氏2度上汽車旅館性交，還拍成性愛影片，2人交往期間互傳曖昧訊息、裸露生殖器照片，范氏還說「被我弄射了」丈夫也回她「很開心的，要謝謝你」，她發現老公偷吃後，要求簽立承諾書表示要和范氏斷絕往來。

正宮也證稱，老公於107年9月間，與范氏在某汽車旅館，各發生性行為1次，還將性行為過程拍攝成影片，足見被告與范氏之關係，已曾經逾越一般男女正常交往關係之分際與界限。

老公事後於109年2月26日簽下承諾書，向她擔保將來不會再與范氏有任何往來。但是她又發現，老公又於109年2月26日後，還問范氏「妳胸部是不是越變越大」、「妳穿那條褲子腿會張開開嗎？」還問「我生日妳要送我什麼？」范女也回「我們快要結婚了」。更要求范氏脫掉上衣作為被他之生日禮物。

法院審理認為，丈夫簽承諾書表明是為了繼續極維護夫妻婚姻，郭承諾不再和范氏往來，妻子當時未請求離婚，2人主觀上有修復婚姻的共識。但丈夫又與范女發生關係，還稱女方「寶貝」，要求女方脫掉上衣當生日禮物等，甚至還討論結婚事宜，已逾越一般男女正常往來分際。因此判處丈夫應賠償妻子35萬元。