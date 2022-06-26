短裙妹抓包男友偷吃前女友，當場甩男友巴掌，13秒爭吵畫面也讓路人都看傻眼。（翻攝自臉書爆廢公社）

那巴掌賞的真透心涼！有對情侶因女友抓包男友偷吃，不僅朝男友大罵，還出手搥打男友，甚至直接甩男友巴掌，13秒的爭吵影片也被拍下，影片中女主角也親自回應「男友帶前女友去看音樂祭，2人牽牽小手，背後抱著聽海豚被抓包，才發生此事件」；網友也表示「為什麼軟爛男都可以劈腿，我還在單身？」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段13秒影片，影片中有一對疑似情侶在吵架，短裙妹爆怒狂罵男友，一邊質問一邊動手，先是出手推了男友，再出手搥打，下秒突然直接朝臉甩巴掌，然而男友則是一動也不動的站在原地，沒有還嘴也沒有動手，13秒的爭吵過程也被路人拍下；原PO也在貼文寫下「這個巴掌真響亮，打的真好」。

短裙妹抓包男友偷吃前女友，當場甩男友巴掌，13秒爭吵畫面也讓路人都看傻眼。（翻攝自臉書爆廢公社）

由於該影片在網路瘋傳，影片中的女主角也親自回應，她表示抓到男友偷吃，「看音樂祭是帶女朋友沒有錯啦，但他不是帶我，是跟前女友牽牽小手，背後抱著聽海豚被我抓到，才發生此事件」，她也認為「事情處理好告一段落了，謝謝你們」。

影片一出，網友紛紛留言表示，「為什麼軟爛男都可以劈腿，我還在單身？」、「劈腿被打不是很正常嗎？」、「為什麼他也有女朋友？」、「這扣殺真犀利」、「還單身的小兄弟安慰起來啊」、「男的自已不會避嫌，還邀前女友一起去看，被打剛好」、「那巴掌賞的真透心涼」、「打得好！補一腳會更好」。