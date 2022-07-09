北市1名人妻不滿老公多次和女業務到飯店開房，還在老公聊天紀錄看到：「幻想可以跟電台主持人做愛很爽」、「我們接受聽眾call in」、「可以N次」等濕鹹語音訊息，氣得人妻怒告求償60萬元，士林地院法官依侵權行為損害賠償事件，判老公和女業務須賠償人妻40萬元。

據判決書指出，人妻不滿老公與蔡姓女業務於110年1月到北投會館及陽明山約會，又於同年2月到飯店過夜發生性行為，且從老公和蔡女的聊天紀錄中發現，2人不斷提及鹹濕調情話語、發性行為後之感受、尋找飯店休息等，讓她覺得老公和蔡女的行為已破壞她的婚姻幸福，要求老公和蔡女賠償60萬元。

蔡女和老公辯稱，2人僅為一般朋友關係，且蔡女為販售顯示企業業務，對話中有提到的多家飯店，實際上是為了要巡視飯店環境是否適合裝設其產品，並無前往飯店休息或發生性行為，且2人主張，憲法從保障婚姻變遷更改至重視以獨立個體為基礎之（性）自主決定權，認為人妻不能依侵害配偶權要求賠償。

法官勘驗2人聊天紀錄發現，老公多次和蔡女挑選2人發生性行為飯店， 老公甚至對還蔡女說：「幻想可以跟電台主持人做愛很爽，各位聽友晚安，現在是凌晨2點，跟你玩...我們接受聽眾call in，各位聽眾有什麼問題啊？這個主持人胸部有多大？你喜歡用什麼姿勢做愛？哈哈哈哈，喜歡在上面還是下面呢？」而蔡女則嬌羞回：「可以N次，磨到破皮了，你一天可以幾次啊？」

士林地院法認為，從老公和蔡女相約前往飯店及具體性行為、性幻想等情節，顯然已逾越一般男女正常往來情形，故不採信2人說詞，依侵權行為損害賠償事件，判老公和蔡女須賠償人妻40萬元。全案仍可上訴。