一靠近就躲開是貓嗎？有人妻抱怨和老公已長達7年沒「嘿咻」，她表示和老公結婚後，孩子也7歲了，這7年雙方都分房睡覺，她有時候會穿著性感睡衣在老公面前晃，但也遭無視，甚至要靠近老公時，竟然被躲開，看著老公只願意滑手機、做家事就是不碰她，讓她心中吶喊「想要又不能偷吃」。

一名人妻在臉書社團「匿名公社」發文，她提到和老公結婚多年，有個7歲的小孩，雙方分房睡也已經長達7年，這7年間老公都不碰她，穿上性感睡衣在老公面前晃也遭無視，趁著晚上要靠近老公，竟然遭老公躲開，她看著老公只會滑手機、做家事、繳帳單費用等，但唯一就是不碰她，讓她不禁吶喊「想要又不能偷吃」。

人妻抱怨老公不碰她長達7年，甚至穿了性感睡衣也遭無視。（翻攝自臉書匿名公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「這種老公去哪找啊！要好好珍惜」、「問他是不是不舉了，還是外面有別人了」、「是不是在外面吃飽飽了啊」、「說不定妳的存在只是障眼法」、「一靠近就躲開，你老公是貓嗎」、「哇塞，還可以忍七年」、「該不會看過現場小孩出來的畫面之後，嚇到了」。