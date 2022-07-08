睡覺開小夜燈，反而對健康造成傷害！根據《CNN》報導，一項新研究找來一群健康、年輕的人，參與睡眠實驗室的實驗，結果發現，在睡覺時即便只有昏暗的光線，例如：靜音開著電視機，體內血糖、心率隨之上升。「儘管睡覺時是閉上眼，光線仍會穿透眼皮。」美國西北大學費恩伯格醫學院（Northwestern University Feinberg School of Medicine）的神經病學教授菲利斯·澤（Phyllis Zee）表示，長期之下，可能影響新陳代謝，導致變胖、增加心血管疾病等風險。

●睡覺開燈 增加肥胖、心血管、糖尿病等風險

睡覺時大腦忙於修復、恢復身體活力，心率降低。有很多研究指出，睡眠時若心率提升，會導致未來發生心臟病與死亡的風險提升；另外，胰島素是將「葡萄糖」搬運到全身細胞中，但當血中的葡萄糖過高，身體被迫不斷分泌大量胰島素，造成過度補償而過勞，無法分泌胰島素，或身體有過多胰島素而敏感度下降，形成胰島素阻抗，將導致第二型糖尿病。

先前的研究發現，睡覺開燈與體重增加與肥胖、新陳代謝紊亂、胰島素分泌、糖尿病發展以及心血管疾病的危險因子有關。菲利斯·澤說明，這項發表在《美國國家科學院院刊》的研究找來了20名20多歲者，在睡眠實驗室度過2個晚上。

第一天晚上，他們在全黑的室內睡覺，睜眼幾乎看不見任何物品，所有人都裝上監測設備及靜脈輸液管，以紀錄腦電波、呼吸、心率和心電圖，了解受試者處於哪一個睡眠階段，透過抽血也可道體內褪黑激素的濃度。褪黑激素和睡眠高度相關，是一控制人體晝夜節律的荷爾蒙。

到了第二晚，將受測分成兩組，一組人維持在全黑空間裡睡覺，另一組人則在昏暗的頭燈下睡覺，亮度相當於夜晚路燈透進窗戶，即便閉上眼，估計約有5%~10%的光線會透進眼睛。

菲利斯·澤說，結果發現，微弱光線導致睡眠周期當中的慢波睡眠、快速動眼期睡眠不足，而這兩階段是大多數細胞進行更新的階段，另也造成心率加快、胰島素阻抗上升，及交感神經、副交感神經的失衡，則和這群受試者在微弱光線下睡眠時導致的血壓升高有關，甚至會打亂褪黑激素的濃度，使睡眠品質大幅降低。

●若仍需開夜燈 宜選暖色系的燈光

菲利斯·澤建議，睡覺時務必拉上窗簾、關閉百葉窗，也可用眼罩，多用心注意臥室內的光線，建議睡前1～2小時調暗燈光，檢視房內有無不必要光線，如果仍需夜燈，最好調到最暗、不要靠近床邊，別讓光線直接進入眼睛。

此外，房間內不宜有藍光，例如電視、手機、平板電腦或筆記型電腦等電子產品，菲利斯·澤強調，「因為藍光是最刺激的光。」若因半夜需起身如廁需一些光線，盡量選擇紅棕色調的燈光。

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