本土劇男星「徐亨」日前第一次上中視《飢餓遊戲》。（中視提供）

古曜威（左起）、徐凱希、徐瑋吟、王仁甫、峮峮、許孟哲、蔡黃汝、孫協志、徐亨、林襄上《飢餓遊戲》闖關玩遊戲。（中視提供）

本土劇男星徐亨日前第一次上中視《飢餓遊戲》，遇到製作單位設計「購物發票累積賽」殘酷賽制，但他自有一套佛系玩法，不慌不亂慢慢走，沒想到這以慢制快的玩法反而運氣不差，累積不少財富。在「定點射箭」押注賽，樂天女孩林襄開大絕，竟然裝窮撒嬌要求王仁甫等現場男藝人贊助押注金，等到正式押注時才掏出預先藏在包包裡的財產，讓王仁甫當場傻眼。

有一關藝人可以尋找題目盒進行答題，王仁甫一看到是有關老婆季芹的題目時信心滿滿，還直接把身上全部鈔票都押注，不料製作單位出了一題：「請問季芹曾與哪位港星合作過同一部劇？」這問題讓王仁甫眉頭一皺。

好奇心使然讓王仁甫不顧還在錄影，直接call out給季芹求證答案，他才得知原來老婆婚前曾與港星劉青雲合作過連續劇《一代皇后大玉兒》，王仁甫被季芹反虧「不了解她」，他則笑稱該劇播出時才小學一年級，夫妻倆一來一往鬥嘴相當有趣。該內容於本周日（10日）晚8點在中視播出。