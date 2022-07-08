晶圓代工廠世界(5347)近期股價下探近27月低點，4日除息4.5元後打底震盪，一度填息約57.78％，昨（7）日跟隨大盤反彈6.74％重返填息路，今（8）日開高後續揚5.6％至73.6元，歷時5天完成填息，隨後漲勢雖見收斂，截至午盤仍維持逾2％漲勢。

觀察法人動向，三大法人本周雖呈現買賣超調節態勢，但整體操作已見偏多回補跡象，迄今合計轉為買超2408張。其中以投信持續買超達1056張最積極、自營商買超767張，外資亦轉為買超627張。

世界先進尚未公布2022年6月營收，受惠擴產帶動晶圓出貨量增加，配合較佳的產品組合助攻，5月自結合併營收53.2億元，月增18.6％、年增達56.04％，改寫歷史新高。累計前5月合併營收232.97億元、年增達47.82％，續創同期新高。

世界先進先前法說對第二季展望維持樂觀，預期營收將季增達12.7～15.6％、連10季改寫新高，毛利率將續升至48.5～50.5％、營益率續升至37～39％，出貨量可望季增約7％、達26.3萬片8吋晶圓。法人預期第二季營運應可順利達成財測目標。

不過，由於近期市場需求雜音不斷、訂單需求急遽下修，市場傳出世界先進訂單能見度縮短，第三季產能因此恐無法維持滿載，預期將降至90～95％。法人認為，世界先進今年營運仍可望維持成長、再創新高，惟下半年營運成長將面臨修正壓力。

美系外資近期出具最新報告，認為面板驅動IC（DDIC）及亞系電源管理IC（PMIC）客戶庫存已成嚴重問題，成熟製程下半年稼動率難達滿載水準，將出現訂單削減及產能重分配，對此給予世界先進「持平」評等、目標價自135元調降至100元。

投顧法人亦出具報告，認為驅動IC客戶率先釋出利空訊號，預期PMIC將步上後塵，世界先進今年擴產計畫不變，資本支出240億元、全年產能估增9％，明年應會持續擴產、但規模恐縮小，預期資本支出將降至100億元、全年產能小增約1％。

由於終端需求疲弱，晶圓廠產能未滿載，投顧法人預期修正期恐達1年，且毛利率估將走低至修正期結束，對此將世界先進今明年獲利預期分別下修6％及46％，認為2024年需求可望回穩，將評等自「持有」調降至「調降持股」，目標價自115元大砍至42元。