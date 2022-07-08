「玩趣潮公仔」主題特展，從即日起一直到8月28日，在福興穀倉C展覽館展出。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

「玩趣潮公仔」主題特展，從即日起一直到8月28日，在福興穀倉C展覽館展出。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

「玩趣潮公仔」主題特展，從即日起一直到8月28日，在福興穀倉C展覽館展出。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

「玩趣潮公仔」主題特展，從即日起一直到8月28日，在福興穀倉C展覽館展出。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

放暑假，彰化縣文化局也規畫一場夢幻特展，邀請自各地收藏家，在福興穀倉推出超過百件公仔的「玩趣潮公仔」，大、小朋友來一睹最愛的「偶像」，心動又驚喜，有穿越時空的舊展示、寶可夢展區等，兩百公分高櫻木花道也站在門口迎賓。

「玩趣潮公仔」主題特展，從即日起一直到8月28日，在福興穀倉C展覽館展出，展出超過百件公仔，其中有超過10件以上台灣罕見的公仔，更有還原1：1比例尺寸的原型公仔，以及機關公仔，是彰化縣第一次結合民間公仔收藏家辦理主題特展，展區映入眼簾的有結合實體超過兩百公分高「灌籃高手-櫻木花道」的1：1原型公仔來迎賓。

彰化縣文化局表示，這次特展懷舊區展示70年代當時流行的企業公仔「大同寶寶」並以傳統台灣客廳為場景來呈現；80年代因卡通、遊戲而興起「瑪利歐兄弟」、「哆啦A夢」展區，有各式道具、場景，以及穿越到八卦山大佛的任意門、時光機等裝置意象，讓民眾與展覽互動；90年代後有流行的「七龍珠」展區，還有最受歡迎的「寶可夢展區」營造供民眾身處叢林的抓寶手感與寶可夢們合影。此外，還有「ONE PIECE航海王展區」、「復仇者聯盟展區」等各式公仔。

今天開幕式掀起驚喜連連，彰化縣長王惠美表示，公仔文化是歷史發展和時代流行文化的縮影，大多源自於日本、美國或其他國家的電玩、動漫影視角色或代表人物，如今公仔不再只是小孩子的玩具，更是撫慰大人心靈或彰顯地位的收藏品。為了迎接彰化建縣300年，特別辦理本次公仔主題特展，讓人們在傳統懷舊與現代新潮間，激發更多文化文創意。