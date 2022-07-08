原民會與加拿大原住民族政策交流。（原民會提供／林良齊台北傳真）

西拉雅族人萬淑娟號召族人向原民會申請平地原住民身分但遭駁回，台北高等行政法院更一審認為，以「原住民身分法」規定山地、平地原住民有違平等權，近日已在憲法法庭舉辦言詞辯論，預計近日就會宣判，原民會表示，加拿大尊重歷史的發展背景，並依據原住民族需求而透過修憲進行合理分類，在我國面臨平埔族群的原住民身分認定爭議之際，應可作為重要參考借鑒。

加拿大在1982年修正憲法，將原住民族分為三類，包括第一民族（First Nations）、因紐特（Inuit）、梅蒂（Métis）等三類，梅蒂全國理事會主席卡西迪．卡隆表示，憲法中的原住民族分類，反映了加拿大政府與原住民族互動歷史的結果，也認可此種分類，所以梅蒂不會追求被認定為第一民族，也不會爭取適用專屬於第一民族的法律。

夷將表示，加拿大透過修憲將原住民族合理分類，值得我國作為借鑒，如同聯邦原住民族服務部次長范斯．巴達威所說，憲法及相關政策將原住民族分為三類的原因，是因為尊重他們的差異，也是尊重他們的不同公共服務需求；政府不該把語言、文化、地理位置跟社會狀況差距非常大的一群人，硬納入同一個概念之下，所以，分類是因為尊重差異，才能做到真正平等。

原民會表示，我國在1990年代修憲時，修憲者就針對高砂族後裔規範原住民條款，雖有提案討論是否將平埔族群納入憲法規範所稱山胞或原住民範圍，但最後未予通過。因此我國與加拿大在憲法上對於原住民的設計，均是修憲者衡酌歷代政權與原住民族互動的經驗，並依照族群的客觀需求所為的價值決定。加拿大尊重歷史的發展背景，並依據原住民族需求而透過修憲進行合理分類，在我國面臨平埔族群的原住民身分認定爭議之際，應可作為重要參考借鑒。