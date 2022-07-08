安倍晉三遭槍擊搶救不治身亡 享壽67歲

日本前首相 安倍晉三今（8）上午在發表戶外演說時遭人槍擊不幸身亡，台北市長柯文哲表示悼念，「日本痛失一位政治家，臺灣則痛失一位摯友」。

柯文哲在臉書表示，他相信今天，所有信仰和平與民主的人們不分國籍、立場，都同感遺憾不捨，他也再一次譴責暴力，民主社會應該理性溝通，而非以傷害他人的方式宣洩不滿。

柯文哲認為，安倍前首相是極有遠見的政治家，更被譽為日本史上最友臺首相，他多次為台灣在國際發聲，是深化臺日關係的重要推手。他很重感情，曾公開感謝臺灣在 #311大地震 時給予日本的協助，對於新冠疫情爆發後，臺灣贈送日本口罩的善舉，安倍也數度公開致謝，他曾說過：「台灣對日本來說，是重要的老朋友。」而今天，台灣也痛失一位重要老友。

柯文哲回憶，他在2019年訪日時獲贈一瓷盤，上面題有安倍前首相之墨寶「不動心」三字，至今仍保存在我的辦公室裡，我想這三字是在提醒所有領袖，要定心不動，在困境中心存善念、盡力而為。

柯文哲最後謝謝安倍首相一直以來為臺日建立友好情誼的付出，「謝謝你，願您安息」。