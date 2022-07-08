日本前首相安倍晉三8日在造勢現場遇刺，送醫搶救後大量失血而死，消息引起全球譁然，安倍臉書才湧進上萬人集氣祈福，搶救4個多小時後在當地時間17點03分宣告不治。全球領袖齊聲哀悼，包括2012年曾接受日本贈送秋田犬作禮物的俄國總統普丁也痛斥，「罪犯的髒手扼殺了一位傑出政治家」。

據莫斯科時報 (The Moscow Times)報導，院方證實日本前首相安倍晉三遇刺離世，享壽67歲，包括俄羅斯在內許多國家領導人及官員紛紛發文致哀。

一封給安倍家人的信件中，俄國總統普丁(Vladimir Putin)提到，「這位政治大家長為日本政壇寫下歷史，為兩國關係發展做出許多貢獻。我與安倍先生時常保持聯絡，他優秀、偉大又專業，美好記憶將永遠留存人們心中。」

「面對沉重的苦難，願你的家人能有足夠的力量與勇氣度過。」

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，「對於日本傳出噩耗我們深感悲痛，並且強烈譴責這樁暗殺暴力行動。安倍先生畢生捍衛國家，與總統先生交情甚好。」

外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，「我們相信，那些犯下恐怖主義暴行的人無疑將得到應有的懲罰，絕不寬貸。」

俄國駐日本大使格魯金（Mikhail Galuzin）表示，「我們強烈譴責野蠻的暗殺行動。」

外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，「我在20國集團（G20）外長會議上聽聞噩耗，在此向日本民眾致上最深的哀悼，這件事一定要查個水落石出。」

另據澳洲廣播公司報導，2012年日本贈送母秋田犬「夢」（Yume）給普丁，以表達2011年東日本大震災，感謝俄國伸出援手。普丁身為一枚「狗奴」，多次接受安倍獨有的「狗狗外交」，普丁當時也在螢光幕前表達與以往形象截然不同的柔軟面；2014年，安倍前往俄羅斯索契(Sochi)增進兩國情誼，普丁也帶著「夢」一同迎接；2016年普丁訪日時，安倍原本打算加送一隻公的秋田犬陪伴「夢」，不過遭到俄方婉拒。