李子森（右）開唱邀請杜忻恬擔任嘉賓。（勝駿娛樂提供）

李子森上月確診中斷許多工作，他坦言目前身體康復狀態佳，但唯獨喉嚨部分出現不停乾咳，李媽媽擔憂兒子，特別到中藥行調配特殊護嗓藥方，叮嚀他每天吃6次中藥保養。他將於8月13日舉辦個人首場售票演唱會「森聲呼喚」，不僅造型、舞台、視訊、舞者一再跟團隊爭取加碼，且樂手編制增加一名二胡手，希望透過國樂演奏添增豐富的聽覺饗宴，但也因此導致預算不斷飆升，是一場誠意滿滿的演唱會。

李子森這2年人氣爆增，在《我愛冰冰Show》亮眼表現，成了婆婆媽媽每週守在電視機必看的節目，其中他與杜忻恬搭檔組成CP更是吸睛組合，也意外成了話題十足的螢幕情侶，而就在大家好奇演唱會嘉賓究竟是誰？如今主辦單位解鎖心願，當晚演唱會第一位嘉賓就是邀來杜忻恬合體站台，但兩人如今卡關歌單難產，李子森形容：「我們在節目合唱超過30首歌曲了，雖然合唱很有默契，但對於這次想要演唱的歌，我們都有不同的想法，彼此提出意見看法交流，希望可以給大家一個精彩的演出，歌單討論進度大概只有3成，我們會繼續討論出共識。」導演因籌備相關視訊、製作物，忍不住下最後通牒：「再不交歌單，你們就乾脆不要合唱了。」

李子森開唱在即，如今高價位的門票已經完全售罄，僅剩2樓零星門票，李子森也不忘喊話催票：「二樓椅子很舒適好坐！視野也很好可以看到視訊燈光，歡迎大家趕緊入座！」也加碼宣布演唱會後將舉辦簽名會，粉絲們可以跟子森近距離互動，貼心的他表示，將優先開放年紀大的粉絲、住在最遠縣市的粉絲，先進行簽名互動，讓長輩們早點返家休息；演唱會門票已在TICKET PLUS、ibon售票系統開賣。