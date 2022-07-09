台灣運彩xT1聯盟2022體測會9日在台北體育館一樓登場，來自日內瓦商學院(Geneva Business School)的「巴西小子」林鈺凱也返台報名參加，在巴西出生長大，林鈺凱從小就熱愛籃球，在巴西接受正規籃球訓練，也曾打過巴拉圭職業聯賽，雖然獲得巴拉圭職業隊青睞，有意簽約留人，但他心中仍渴望有朝一日能回家鄉台灣追逐籃球夢，去年11月隻身返台。

為了準備職籃選秀，林鈺凱返台後持續苦練，可惜2周前不慎在訓練時左膝內側韌帶撕裂，但他不願輕言放棄今年T1選秀機會，今日依舊帶傷參加聯盟體測會，雖挺過了上午的體能測試，卻在下午的分組測試賽，傷勢復發退場。對於他帶傷追夢的勇氣，聯盟會長錢薇娟也非常感動，特別當面送上祝福，希望他趕快把傷養好，重新出發。

儘管傷退無法完賽，但林鈺凱並未馬上離開就醫，堅持坐在輪椅上看完所有的分組測試賽，他說：「能夠回台灣打球，一直是我的夢想，雖然因為受傷無法盡情展現我的球技，難免有些遺憾，但我不後悔，因為我已經拼盡全力！」