統一獅與樂天桃猿爭奪上半季冠軍打得火熱，比賽中因林子豪「踩手」事件埋下後續衝突伏筆，味全龍總教練葉君璋賽後也有觀看比賽影片，9日賽前他也提出自身看法，他認為，不應該用「故不故意」來做改判依據。

昨天獅猿戰共發生2次板凳清空情況，共有4名球員被趕出場，而導火線就是在4局下桃猿捕手牽制三壘，第一時間三壘審認定安全回壘，桃猿提出挑戰後改判林子豪的手離開壘包出局，但當時畫面中看到梁家榮的腳落地後有踩到林子豪的手。

6局上輪到梁家榮打擊時，胡智為投出觸身球，梁家榮怒摔球棒導致第一波衝突，胡智為因先前就有被主審特別上投手丘告誡不可有故意狙擊之投球，最後遭驅逐出場。

7局上又輪到梁家榮打擊，獅隊投手劉予承也對他投出觸身球，桃猿蔡鎮宇衝上投手丘撞倒劉予承，造成第2次板凳清空的情況，這波衝突共有3名球員被趕出場。

今天聯盟針對昨天的衝突做出懲處，其中也再審視林子豪與梁家榮的play，技術委員審視後認為應非故意行為。不過葉總認為，不應該用故不故意來決定判決，他反問在場記者，如果正常情況下林子豪是否安全回壘？「很明顯的他的手是被腳踢出去了，就沒理由探討是不是故意，這是先後順序、很簡單的邏輯。」

葉總表示，之前在總教練會議時就有討論過守備員不應該用手、腳或身體阻擋壘包，「這是很客觀去判斷的事情，我看不到可以改判理由，被踢出去不是很自然的情況。」

他認為，聯盟昨天因為這次判決做出改判，這樣以後問題會很大，「這樣以後是不是大家都可以用推的？」葉君璋指出，現在棒球大家都把球員安全擺在最前面，因為會影響到球員生涯，所以作出保護措施，「但從昨天判決有沒有違反這個宗旨？聯盟也有規定，在這2個前提下，每個人心中針對這個play會有一把尺。」

根據規則補述3.26 【野手強行佔據壘包之規定】野手於壘包上採取守備時，經裁判認定「故意」用手、腳或身體推擠跑者離壘或持球之手觸殺時故意將跑者滑壘之腳提高，企圖將跑者觸殺出局，該觸殺行為視為違規無效行為，將以違反運動精神警告一次，再犯者驅逐出場。