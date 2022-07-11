為搶攻爸爸節商機，台北寒舍艾美酒店一樓「巧克光廊」外賣店推出父親節蛋糕，「超人爸爸」5吋，每個580元，即日起開始預購，7月25日起開放提貨。8月5日前預購並完成付款，即享9折早鳥優惠。

「超人爸爸」父親節蛋糕，內層是由香草慕斯、夏季水果芒果與荔枝的果泥，以及濃郁的巧克力蛋糕組成，層層堆疊出酸甜滋味，表層還有超吸睛的S標誌搭配黑色戰服的帥氣造型，象徵爸爸是超人，無所不能！ 點心房主廚鄭吉賢悉心製作小型的父親節蛋糕，「超人爸爸」外層主體以大溪地香草籽製作成的香草慕斯，口感軟綿細緻，十分迷人。內層以Valrhona法芙娜吉瓦娜牛奶巧克力作為蛋糕基底，鮮明濃郁的可可風味，完美結合香純的牛奶，尾韻還帶有香草與麥芽的氣息，接著，堆疊上代表夏日氣息的芒果泥與荔枝泥，以金煌芒果製成的果泥，每一口還吃得到口感綿細的新鮮芒果丁，搭配晶瑩剔透如白玉的荔枝果泥，前味清甜爽口、後味微酸果香，整體口感輕盈不膩口。上方表層以黑白巧克力與象徵超人的S標誌裝飾，最後點綴食用金箔，增添華麗視覺，兼具趣味與質感的蛋糕，傳遞對爸爸的無限愛意。須於三天前預訂。