中央流行疫情指揮中心今（11）日下午召開記者會，是指揮官陳時中宣布參選台北市長後的第一場疫情記者會，由指揮中心發言人莊人祥說明，今日新增1萬9051例個案，為69天以來新低，新增80例境外移入個案、96例死亡。趙少康小編在臉書發文狂酸陳時中，認為記者會上沒了陳時中，「準時」和「效率」大幅提高。

臉書粉專《康編碎碎念》指出，今日是陳時中宣布參選後的第一場疫情記者會，「不只下午2點0分41秒準時開始，整場記者會僅經歷18分46秒（含媒體提問），效率大幅提高」，更狂酸「這下大家知道平常是誰在扯後腿了齁？」暗指陳時中之前開記者會遲到，導致整體時間變久。

此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓，網友們紛紛表示「聽他講話真的是在浪費時間」、「官員比藝人會作秀，一切都在舖鐵路！」、「誠實的粗暴言論，你知我知」、「台北市民腦袋要保持清晰」。