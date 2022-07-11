民進黨選對會決定徵召衛福部長陳時中參選台北市長、前交通部長林佳龍參選新北市長，對此，民進黨立委江永昌今（11日）表示，兩位都是非常優秀、努力認真的人，相信可以為大台北地區帶來新的活力與打造新的願景！

江永昌指出，林佳龍與陳時中兩位都是非常優秀、努力認真的人，始終堅持為國家建設、為人民服務的信念，此次由兩位來參選新北市長及台北市長，相信可以為大台北地區帶來新的活力與打造新的願景！

他說，陳時中在政務官生涯的最後二年半，扛起意料之外的防疫大作戰，身為指揮官日夜辛勞，從不謂苦，無比毅力使得台灣的防疫成績深獲肯定，功不可沒。至今疫情趨緩，由病毒清零而轉向共存，完成階段性任務，在人民的期待中，下個戰場，新的使命，為首都擘畫未來。

江永昌也提及，林佳龍起身學運世代，有遠高的政治理想，有豪邁的抱負與熱情，更有過成功、也有過挫折，願意集一生以來的累積的厚實資歷與才能，勇敢奉獻參選今年選舉重中之重的新北市，一定會傾盡全力爭取市民的認同。大家拭目以待，「新北不是看著台北，我們是大新台北＋」。