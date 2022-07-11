極端氣候情況加劇，今年熱浪提前報到，全球各地氣溫屢創新高。西歐多國飆破攝氏40度高溫，亞洲國家如日本、大陸，也創下當月有史以來最熱紀錄。因應英國不久也將面臨熱浪侵襲，《每日郵報》報導整理幾項詭異卻不失科學根據的妙招，教大家隨時保持涼快。

一、喝熱茶

比起冷飲，大熱天來杯熱茶、熱咖啡其實更能幫助身體透心涼。

渥太華大學2012年發表一項研究表明，喝熱飲可以讓你增加排汗，當汗水從皮膚表面蒸發時會帶走體內多餘熱量。不過有一例外，如果外在環境相對潮濕，無助於汗水蒸發，那還是喝冷飲有效。

二、吃辣

辛辣食物成分含有化合物辣椒素（Capsaicin），能使口中保持灼熱感，增加流汗頻率。

由耶魯大學教授發表在《科學人》(Scientific American)雜誌的研究表明，「辛辣食物能激發皮膚組織對於熱感的受體，包括流汗、血管收縮和潮紅」。

三、舔你的手腕

聽起來很噁心，但這是根據袋鼠和猴子的生存策略，因手腕的位置能感覺脈搏跳動，唾液能夠模擬汗水來冷卻皮膚表層，減緩血液流動，幫身體降溫。倘若你做不到，也能試試看倒水在手腕也行。

四、拔掉家中充電器

通常需要用到大功率的家電其耗電量大、產生熱能高，如熨斗、燈，甚至是暫時沒用的充電產品。2020年商業網站「ZDNet」進行一項實驗，將iPhone放在無線充電器上，手機本身溫度達32度，而周圍空氣竟然也有20度。

五、戒酒

含酒精成分的飲品除了使你血管擴張，它也非常利尿，如果沒有適時補充水分，可能導致身體嚴重脫水，此時你可能會感覺口渴、頭暈、疲倦、尿液呈暗黃色。

六、不要打開所有窗戶

聽起來有點不可思議。研究發現，曝曬下的建築物因熱空氣往上升，高樓層相對低樓層溫度更高，形成所謂壓力差。此時打開窗戶能製造一些「策略性微風」，從樓下吸入冷空氣，透過樓上將暖空氣排出。

七、捲起你的舌頭呼吸

可能有點荒謬，但這是由一名經驗豐富的瑜珈老師所提供調吸法(shitali pranayama)。

選一個舒適的位置盤腿坐下，背部打直、雙手置於膝蓋，捲起舌頭讓它呈U型，然後慢慢伸出來。接著你必須藉由舌頭吸氣、鼻孔呼氣，專注於這項行為，重複5-8次不超過幾分鐘。