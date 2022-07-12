蔡炳坤氣到送醫？ 李永得：就事論事、請柯文哲扛起責任

台北市副市長蔡炳坤11日晚間昏倒送醫急救，仍在加護病房觀察，台北市長柯文哲今（12日）說蔡炳坤昏倒前仍對台博土地案爭議憤恨不平。對此，文化部長李永得回應，純粹就事論事，沒有針對任何人，沒有點名任何人，請柯文哲扛起責任，像個市長，不要推託給副市長或下屬，也不要轉移焦點。

李永得今出席副院長蔡其昌新書發表會，媒體詢問蔡炳坤送醫一事。李永得表示，首先非常誠摯祝禱蔡副市長早日康復。再者，自己談的有關空總、台博館，都是純粹就事論事，沒有針對任何人，沒有點名任何人，請柯文哲扛起責任，像個市長，不要推託給副市長或下屬，也不要轉移焦點。

至於關於台博館土地每年需繳300多萬給北市府，李永得表示，上周五副市長平台會議有共識，共識有2點，並未獲得文化部、台北市府最終決定，自己對於台北市府同意的點也非常有意見。

李永得表示，因為台北市政府只同意移撥投影面積的土地，簡單講說就是建築物下面的土地才移撥，之外的就不移撥，簡單講就是台灣博物館，國家級的國立博物館沒有出入口、沒有門面，變成一個孤島，難道是一個國家博物館應該展現的嗎？移撥應該包括前面廣場，加上附著的土地，這是最起碼的，相信這要求是合理，可受公評的。