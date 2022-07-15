蔡炳坤、應曉薇攜手企業感謝醫護人員，捐贈500台穿載式空氣清淨機。（應曉薇提供／楊亞璇台北傳真）

台北市副市長蔡炳坤、台北市議員應曉薇為感謝醫護人員，捐贈500台穿載式空氣清淨機。但蔡炳坤現在卻因病倒下，無法出席今日舉行的捐贈儀式，應曉薇表達遺憾，她表示蔡炳坤相當重視此次捐贈，期盼蔡炳坤早日康復。

台北市聯醫總院長璩大成、新店慈濟醫院黃思誠副院長、台大醫院、台北榮民總醫院、三軍總醫院代表齊聚一堂。應曉薇指出，在抗疫的日子醫護人員承受前所未有的壓力，疫情稍微緩和但至今沒人敢鬆懈，雙北守住台灣就守住了，感謝醫護人員在前線的努力。

應曉薇表示，對於蔡炳坤不能出席感到遺憾與難過，她透露蔡炳坤非常重視今天的捐贈，幾天前還特別表示，一定要當面謝謝企業朋友，及公開肯定台灣製照的小艾寶隨身清淨機獲世界肯定，坤爸還代為邀請新北慈濟醫院一同加入，本次捐出市價近500萬ible Airvida M2，她與各醫院、企業都期盼蔡炳坤早日康復。

應曉薇也透露，某天企業代表田一修來電表示「我們又募到500台，請儘快轉贈給醫護人員。」她馬上告知蔡炳坤，「好好先生」坤爸則說「人間處處都有溫情，千萬不能辜負捐贈人，要盡快轉送醫護人員讓他們也盡快在高風險環境中增加安全防護，持續守護全民健康挺過疫情。」

應曉薇補充，今日捐贈的二代穿載式空氣清淨機，因製造精密且生產不易，全國缺貨中，企業界於2個月前緊急採購500台，先行趕工送給雙北五大醫院，除獎勵防疫有功的醫護人員，也希望他們在未來抗疫時帶著防疫神器，雙重保護自己的健康，才有守護台北市民的本錢。

小學一年級陳同學代表獻花，陳同學致詞時表示確診高燒那三天，非常謝謝和平醫院的盧漢隆醫生叔叔及阿姨的照顧，如今已康復。小朋友也感性說，祝福「大家的坤爸早日康復，台北市還有很多小朋友等你幫我們排疫苗接種站。」