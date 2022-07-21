鍥而不捨！陳抗男赴龍山寺陳情遭架離 再現蹤陳時中行程怒喊：有無是非對錯觀念？

民進黨台北市長參選人陳時中昨(20日)赴龍山寺參拜，媒體聯訪時突遇民眾衝上前大聲陳情，該民眾卻秒遭到警方架離，被各界狂酸「以民為先，拖去旁邊」；國民黨台北市長參選人蔣萬安昨曾回應陳時中「道歉萬華」一事，今(21日)則再加碼重砲批評陳時中「連基本的民意都不去傾聽」。

陳時中昨(20)日上午前往龍山寺參拜，行程結束媒體聯訪時突遇抗議，有民眾衝上前大聲陳情，秒遭到警方架離，由於龍山寺董事長黃書瑋贈送一幅寫著「以民為先」的字畫給陳時中當伴手禮，畫面兩相對照在全網引起炸鍋。國民黨台北市議員王鴻薇在臉書PO出一張蔣萬安(立在街頭被嗆仍「虛心受教」，與陳時中(自由業)被陳情時「連人架走」的對照圖，神打臉對比引發網路熱烈迴響。

而蔣萬安本人也不忍了，今(21)日下午正式在臉書發文回應此事，他說：「這次向陳時中先生陳情的民眾，過去也曾多次向我的國會辦公室提出陳情，從2016年到2022年為止，我與團隊一共為這位民眾發過14份函文，召開7次協調會，協助陳情民眾直接與金管會溝通。雖然這起陳情案歷經司法審判以及多次協調會的處理，最終沒能達成民眾的訴求，但過程中我們依舊竭盡全力扮演協調、溝通的角色。」

蔣萬安直批：「陳時中先生在第一時間放任陳情民眾被架離現場，沒有展現誠意聆聽民眾意見，才是事件引發輿論沸騰的原因。現在面對質疑，居然想方設法，歸咎給從一開始就努力處理民眾陳情的在野黨立委，這種操作完全就是在模糊焦點！陳時中先生過去身為執政黨官員，現在更享有龐大的執政黨行政資源，卻連基本的民意都不願意傾聽，這才是根本的問題所在。」

台北市議員徐巧芯留言說：「民進黨的邏輯死亡，民眾來陳情未必最終會達到他們想要的結果，但像陳時中這樣『以民為先，拖到旁邊』的只有他一個啊。」台北市議員游淑慧也酸：「怕人嗆，就不要下凡選，繼續坐在指揮中心，當當老爺子，下午開開記者會，晚上喝喝紅酒、唱唱小歌，可能比較適合陳時中。」

台北市議員參選人柳采葳則說：「由此就可以知道，陳時中心中根本沒人民，道歉都假的，遇到陳情只會粗暴處理，這種人根本不配說以民為先！」桃園市議員黃敬平有感：「剛在節目上發言時，被民進黨的人瘋狂打斷，他們可能真的比較不擅長傾聽不同的聲音。」網友則回：「不必期待一個聽不進民意的時鐘，他只為自己利益而走，不會為人民而停的。」

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