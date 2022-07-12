近期南韓演藝圈傳出醜聞，一名人氣偶像出身的演員於6月向警方自首，該演員利用電信詐騙盜取韓幣600萬元（約13萬台幣），消息在網上瘋傳，由於為了保護當事人，警方沒有公布自首者的個人訊息，近日有韓媒報導挖出該名自首者的身份，疑似就是樂團FTISLAND的前成員，依照現有線索發現有3名退團成員，其中只有吉他手吳元斌以演員身份活動。

根據《MBN》報導，6月16日有一名年約30歲偶像出身的演員前往驪州警察署自首，據他所稱因經濟困難在網路上找到報酬極高的兼職工作，工作一段時間後，發現自己的行為屬於犯法性質，於是和警方坦承罪刑，供稱：「我透過電信詐騙從被害者那邊賺了600萬韓幣。」

警方收到30歲演員的證詞之後展開調查，發現還有2件詐欺案，共犯有3人，目前以涉嫌詐欺罪的方向展開調查，會持續追蹤調查是否還有餘黨共犯，等調查結束會將全案交給檢察官處置。根據韓媒報導，該演員的身份遭到曝光，他是人氣樂團FTISLAND的前成員，退團之後以演員身份活躍於演藝圈內，FTISLAND目前有三名退團成員，分別是隊長崔鍾訓、吉他手吳元斌、宋承炫，目前只有吳元斌仍在戲劇圈活動，他2011年參演電視劇《來了來了終於來了》飾演夢想成為歌手的少年，雖然生活拮据卻天性樂觀，該角雖然沒有大紅，但也成為他戲劇道路上首個正式角色。