世界上沒有人是完美的，大家難免都會有一些小缺點，自己雖然心知肚明，但若是被人拆穿、點出來，多少會有點不舒服，甚至是打死不認。命理網站「星座巫師」分享12星座最不想承認的缺點，像是白羊座容易感情用事、金牛座太過摳門、獅子座不肯服輸、天蠍座報復心強、處女座愛挑人毛病以及摩羯座情商較低等等。
▎白羊座
脾氣不小還很衝動，容易感情用事。
▎金牛座
小氣摳門，做事情過分仔細謹慎，不夠大膽。
▎雙子座
謊話張口就來，常常騙得別人團團轉。
▎巨蟹座
超級戀家，還有一點戀母情結。
▎獅子座
自尊心超強還喜歡炫耀，從來不肯服輸。
▎處女座
很喜歡挑別人毛病，可以一整天碎碎唸唸不停。
▎天秤座
有很嚴重的選擇困難症，對任何事情都可以糾結半天。
▎天蠍座
報復心極強，平時為人處事還非常高冷，不愛與人互動。
▎射手座
典型的「中央空調」，對每個人都很溫柔體貼，以至於給人花心好色的印象。
▎摩羯座
情商很低，是個會讓人抓狂的悶葫蘆。
▎水瓶座
思考邏輯和一般人不一樣，想法和行為常常讓人摸不著頭緒。
▎雙魚座
喜歡裝可憐、撒嬌賣萌來博取別人的同情心。
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