綽號「紅點」的前嘉義縣朴子警分局刑警侯宏典與張壬榤共同經營土方生意，卻於今年1月間涉嫌槍殺有利益糾紛綽號「包仔」的張姓男子，張壬傑羈押時供稱槍枝是向侯宏典買的，但侯矢口否認，檢方認為張的供詞反覆、矛盾，不足採信，對侯宏典不起訴處分。

侯宏典透過友人介紹認識張壬榤，進而共同經營土方生意，知道張男與綽號「包仔」的男子張嘉恩因土方糾紛結怨，雙方於今年1月5日晚間在東石鄉三家村一處土地廟爆發槍戰，張嘉恩被槍殺身亡。

檢方於5月間偵結，對侯宏典、張壬榤等6人起訴殺人罪、違反槍砲彈藥管制條例，並對侯求處無期徒刑，全案在法院審理，侯嫌羈押中。

檢方後續追查凶槍來源，張壬榤供稱，侯宏典知悉他與「包仔」有結怨深，包仔又擁槍自重，去年10、11月間向他提議買槍彈防身，他考慮數天後向侯表達想買槍彈，侯即在其朴子市的住處賣給他1支非制式手槍、10餘顆非制式子彈，成交價5萬元。

但侯宏典矢口否認販賣任何具有殺傷力的非制式手槍、子彈，辯稱他與張壬榤僅是工作上合夥，因為他對東石比較熟，帶著張一起去看地、拜訪地主，案發後只有他被羈押，其餘涉嫌人都交保，張壬榤推諉卸責給他。

檢方追查張壬榤落網時警詢，對槍彈來源供稱是其父的劉姓友人於10年前寄放在家中，但張壬榤被羈押時才改口供稱向侯宏典買改造槍彈，加上張壬榤對案情相關的其他供詞也反覆、矛盾，檢方認為他的說法不足採信。