「菁市集」系列活動，7月至8月將在苗栗、台中、新竹推出3場次「菁市集」展售活動。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府勞青處今年舉辦的「菁市集」系列活動，除7月至8月將在苗栗、台中、新竹推出3場次「菁市集」展售活動，同時還與Yahoo奇摩超級商城合作，上架電商平台促銷青創、青農好物商品，縣長徐耀昌期望透過網路無遠弗屆的力量，讓全台各地都能購買苗栗青年的優質商品，展現苗栗的軟實力，為產業帶來嶄新面貌。

「菁市集」是縣府勞青處2019年開創的青年品牌市集，迄今已邁入第4年，每年辦理的系列活動，不僅成為青年店家的年度亮點，更是地方的盛會，是極富特色的行銷推廣平台。

今年度的「菁市集」活動以「菁漾苗栗」為主題，在7、8月之間將分別推出苗栗尚順育樂世界「漾漾青栗亮」、台中草悟道「輕輕慢森活」、新竹遠東巨城購物中心「戀戀好時光」3場次展售苗栗青創、青農好物商品。

同時，勞青處為鼓勵及輔導「菁市集」品牌相關商品投入電商，拓增銷售管道，今年度首創線上市集活動，從9月起與Yahoo奇摩超級商城合作，預計招募15家業者上架電商平台展售50項青年商品1年。

徐耀昌說，希望今年推出的3場次實體市集活動，能夠提升苗栗青年品牌的知名度，為苗栗未來發展注入更多活力，同時今年度辦理線上市集，期望透過網路無遠弗屆的力量，讓全台各地皆能買得到苗栗青年優質商品，展現苗栗的軟實力。

3場次的「菁市集」展售活動，7月22日至7月24日台中草悟道「輕輕慢森活」展售攤位22攤，8月5日至8月6日苗栗尚順育樂世界「漾漾青栗亮」24攤，8月27日至8月28日新竹遠東巨城百貨「戀戀好時光」14攤，現場均安排藝文團隊表演、DIY手作體驗，凡在市集內單筆消費滿100元，即可累計點數1點，集滿5點即可兌換當日市集100元現金折價券1張，此外，與菁市集活動現場畫面合影，並在個人社群媒體公開打卡發文，到服務台出示手機畫面即可兌換當日市集50元現金折價券1張。

另外，首創的線上市集活動，9月、10月間還搭配菁市集品牌在Yahoo奇摩超級商城建置專屬活動網頁，且分別在9月10日中秋節、9月20日菁市集周年慶、10月10日雙十節舉辦3檔次的促銷活動，每檔次7天。