民進黨新竹市長參選人沈慧虹20日預告將打出「新媒體戰」，推出全新社群新節目「慧虹的認真散步」。她表示，此節目將用步行或騎腳踏車方式，走遍新竹大街小巷，帶觀眾認識內行人才知道的新竹，同時用一步一腳印帶網友了解她的城市願景。

沈慧虹說，因應網路世代的選戰模式，將推出新節目「慧虹的認真散步」動畫，該節目將在21日晚間7點於她個人臉書首播，第1集配合棒球場開幕，從火車站出發，沿著新竹市政府推出的「紅不讓」步行指引，邀請民眾在開幕首戰，利用該指引步行至棒球場，欣賞天空纜線下地後的新竹市景，也可以享受新竹最在地的美食、最有人情味的店家，請大家明天鎖定她的臉書準時收看。

她說，7年多前剛到新竹時，她第1天就騎著摩托車，騎遍新竹的大街小巷，觀察新竹的城市紋理、市景風情，「慧虹的認真散步」可以說是她8年來的生活足跡，希望能藉由這個節目，帶著所有的觀眾更了解新竹、愛上新竹。

「慧虹的認真散步」有3大特色，包括這是最生猛、最接地氣的新竹日常，節目是她用8年新竹生活的經驗，一步一腳印累積的足跡，這次帶大家用走路、騎自行車的方式，走進新竹的大街小巷。

另，此節目是最真實的行腳節目，每個地方她都親自去過，不需要彩排，不用背台詞，每個介紹、每個推薦都是最真心的。

最後，還有最動感的政策白話文，在每集的影片，她將會用最動感、最白話的方式，介紹過去8年在新竹推動的政績及未來願景。

而對於目前新竹市的選情，沈慧虹強調，最近有幾波民調，不論是看好度或支持度，她都是第1名，對於市民朋友的肯定，她內心充滿感謝，對自己的選情也很有信心，一切穩紮穩打，爭取最大的支持。

另，針對高虹安受訪自述有國際化優勢與立院經驗，和另外兩位參選人在地視野不一樣。對此，沈慧虹強調，國際化不是口號，要了解在地才能落實，且國際視野與在地視野，並沒有高低之分。

新竹施政本就以在地為基礎，如雙語教育、科技研發、及護國神山群，還有輕軌建設、大新竹合併等，她也相信視野不是比較出來，而是市民用聰明智慧選擇出來。