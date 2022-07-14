民進黨副祕書長林鶴明受訪分析北市三腳督選情，指台北市副市長黄珊珊掛無黨籍參選，是投機行為，更稱她是最老派候選人，黃珊珊14日則說，台北市已是超越傳統政黨版圖的城市，「他還是在用20年前的想法在想事情，怎麼會用黨籍來評價一個人。」更直批「鶴明才是最老派的腦袋吧。」

對於林鶴明批評用無黨籍選是投機，黃珊珊14日表示，「鶴明很年輕，不知道他怎麼那麼老派」，他比我年輕很多，柯文哲選市長是無黨籍，台北市其實已是個超越傳統政黨版圖的城市，「他還是在用20年前的想法在想事情，怎麼會用黨籍來評價一個人。」

黃珊珊直言，就這個邏輯的話，小英總統也不會同意，民進黨不是說還禮讓過我嗎？到底是誰的問題，如果是的話，「鶴明才是最老派的腦袋吧。」

此外，媒體詢問對於衛福部長陳時中參選台北市長，傳出競選團隊找「焦糖哥哥」陳嘉行來操盤空戰，黃珊珊表示，每個人都有自己的選擇，重點不是空戰，是提出對台北市有建設的內容。

黃珊珊強調，如果只是空空泛泛說，還不如提出指教，大家來討論，怎麼樣讓事情做得更好，大家一直都在說戰，但她覺得人民最希望看到的是你拿出什麼解決方案，而不是一天到晚指責別人。