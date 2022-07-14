教育部今天表示，台灣首府大學財務持續惡化，且董事會未依規定籌措2000萬元挹注學校，已無法維持教學品質，因此依《私校法》第55條規定徵詢私校諮詢會意見後，命台灣首府大學自111學年度起停止各學制全部班級之招生。

台首大財務面臨困難，教育部3月31日函文要求籌措2000萬元挹注學校，但董事會未做到。教育部又派員至學校實地查訪瞭解，認定該校確已無法維持教學品質、難與教職員工生妥善溝通並維護他們的權益，因此命學校全面停招。

教育部表示，為維護學生受教權益，如有學生選擇希望安置至其他學校，均會依學生主動提出的申請予以協助，分發學校以選定鄰近之同性質、同系科之學校為原則。如先前教育部命稻江科技管理學院於110學年停招，並協助主動提出申請的學生進行安置。

台首大目尚有專任教師57人、編制內職員12人，教育部將依私校法及退場條例規定保障其權益。

至於嘉義縣私立協志高級工商職業學校之前就已宣布8月起停辦，將校地捐給中正大學，教育部表示，已正式核定協志工商111學年起停辦。