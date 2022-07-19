學術研究最忌抄襲，不少博碩士生也會使用軟體比對內容，就有一名碩士生發現自己論文比對結果高達17%，已超過學校規定，因此上網求助，引發網友歪樓留言，以新竹市前市長林智堅論文門事件調侃，也有內行人點出關鍵修改方式。

原PO 18日在PTT八卦板發文表示，進行論文比對結果相似度達17%，壓不下去到學校要求的12%，自己細看是覺得怪怪的，認為是146個小於1%相似處疊加湊出了17%，讓原PO直呼「怎麼辦呢？果然還是得先去辦黨證嗎？」，請求高手解惑。

貼文觸動網友敏感神經，不少人紛紛歪樓留言，「趕快入民進黨就可以過了」、「快辦黨證，相似度容許值提升到98%」、「問就是入黨，趴數夠高以後還可以選市長」、「拿黨證出來，學校不敢審的」、「把指導教授改成陳X通啊，包你一路通」、「找學長抄襲你的論文」、「重考台大一定過」。

也有內行網友解惑，「專有名詞太多，研究機關全名也會比對」、「把被標起來的句子一句一句改，想辦法參進只有你論文才有的名詞或數據，或是改文法」、「專有名詞我都儘量寫縮寫」、「想辦法改掉慣用句法」、「直接用成圖片啊傻傻的，相似度0」。