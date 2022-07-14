國民黨新竹市長參選人林耕仁14日赴水源社區關懷站慰問社區長輩。（林耕仁團隊提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市長選戰開打，民眾黨新竹市長參選人高虹安與民進黨新竹市長參選人沈慧虹持續搶攻園區票，14日針對誰對竹科付出多爭辯不休，國民黨市長參選人林耕仁則積極吸引長者票，強調若當選一定續發老人年金。

高虹安14日批評市府治水三支箭在大雨後直接破功，另針對沈慧虹日前批她沒為竹科做過什麼，也細數自己在竹科缺水缺電、交通等議題的付出，反批沈應先做功課再來批評。

沈慧虹近來不僅勤跑市場、宮廟和各鄰里，也勤跑竹科，日前拜訪科技業大老、和大工業董事長沈國榮，針對園區產業需求、交通、人才及兒童教育深談，之後也將拜訪台灣科學工業園區科學工業同業公會，聆聽產業需求。

14日沈慧虹先到關東市場拜票，再到集福宮參香，針對高虹安批評，她強調包括五楊高往南延伸、新竹輕軌等竹科重大建設，從預算爭取、計畫內容、路線方案、期程規劃等，都是她的日常功課，也是每天要做的事，「沒人比我更清楚」。

沈也反問高虹安，有關竹科發展的重大交通建設，包括五楊高架向南延伸苗栗，以及輕軌計畫、大車站計畫等3項重大建設，過去1整年，是否有為替新竹市民爭取預算或協調？

正當雙虹爭辯誰為竹科付出多，國民黨新竹市長參選人林耕仁則關注長輩議題，14日他赴水源社區關懷站慰問長輩，承諾當上市長必定續發老人年金，也研擬放寬領取資格，造福更多市民，另加碼重陽敬老金的發放，從2000增加到3000元。

林耕仁指出，新竹市雖是年輕城市，但在老齡化趨勢下，對於銀髮長輩的照顧不能少，因此政府應提早準備，從政策面落實老人照護，完善福利，照顧長輩的生活需求，也減輕年輕人扶養的負擔。

加上物價飆漲嚴重，長輩相對弱勢，林耕仁也說，目前新竹市老人年金申請資格要求2009年1月1日前設籍，他承諾當上市長後也要放寬領取資格，研擬向後調整3至5年，照顧更多長輩。