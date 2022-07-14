台北市長柯文哲於今日進行卸任前最後一個施政報告，面對議員質詢文化部的爭議時，台北市議員吳沛憶質詢時砲轟，台北市政府發言人陳智菡昨日開記者會時刻意將文化部長李永得的原話錯置，企圖誤導大眾，更砲轟文化局所稱的會議記錄根本還沒行文到文化局，對此柯文哲表示「這件事情的源頭是文化部來罵台北市政府幹嘛？這是哪一門的選舉策略？」

吳沛憶表示，記者會所說的會議記錄，是否已經行文給文化部進行確認，文化局長蔡宗雄表示，會議記錄都是依據當時開會的錄影錄音撰寫而成，預計這兩日會行文給文化部確認，吳沛憶再提陳智菡於昨日記者會時，引述李永得說法時，刻意將原話的備忘錄置換成會議記錄，質疑是公然的造假的行為，並認為陳智菡已嚴重不適合。

柯文哲回應表示，昨天的記者會是臨時增加的，台北市政府的發言人有一定的職權，況且整件事的源頭是文化部為何無緣無故罵台北市政府，「這是哪一門的選舉策略？」接著說，然後現在來爭論備忘錄、會議記錄，「本來就沒什麼的事搞成這樣。」針對吳沛憶不斷強調陳智菡錯置發言很嚴重，柯文哲回應「有比文化部長沒事找事更嚴重嗎？」