2022台北、上海雙城論壇19日登場，上海市長龔正表示，在兩岸關係嚴峻、複雜的條件下，兩市仍堅持舉辦論壇，就是為了不斷增進兩岸人民相互理解，為改善兩岸關係累積善意。此外，龔正也強調，台北市長柯文哲提到兩岸交流問題，證明兩岸交流離不開共同政治基礎。

龔正致詞時指出，雙城論壇是上海、台北偕手合作的重要平台，也是兩市交流互建的橋梁紐帶，2010年以來上海與台北輪流舉辦雙城論壇，共同探討民生關切、分享城市管理經驗、開展人文交流互動，取得積極豐碩的成果。

他表示，目前我們已經簽署39項交流合作備忘錄，涵蓋了科技、教育、文化、醫療衛生、智能交通、青年交流等多個領域，特別是近2年來面對嚴峻複雜的台海局勢和疫情形勢，在雙方共同努力下，兩地人民交流交往未曾減弱，包括雲端賀新春、燈會鬧元宵、書畫工藝聯展、青年創業大賽等線上線下相結合的活動，受到兩地民眾的歡迎和肯定，這也充分說明雙城交流變的是形式，不變的是初心，交流合作融合發展，始終是兩岸民眾共同的心聲。

龔正說，本次論壇主題是「韌性、永續、人文」蘊涵了兩地人民對未來城市建設的美好願景，前不久召開了上海市第12次黨代會，描繪了未來5年發展藍圖，目標就是加快建設具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市，努力使世界影響力的能及顯著彰顯、提升，社會主義現代化特徵充分彰顯，國際大都市的風範更具魅力，實現這個目標，我們將把推動高質量發展、創造高品質生活、實現高效能治理，做為最集中的工作導向和最鮮明的奮鬥指向。

他提及台北城市治理精細、生態環境宜居、人文底蘊深厚，有許多值得上海學習的先進理念與生動案例，我們期待和台北分享經驗、加強合作，今天雙方將圍繞節能減碳進行主題分享，並雲簽約循環經濟、 智慧交通、圍棋運動等方面的合作備忘錄。

龔正強調，我們相信此次論壇必將進一步加深彼此了解，凝聚更多共識，增益兩地發展，兩岸同胞心之相繫、情之交融，任何力量都切割不斷，我們將秉持兩岸一家親的理念，一如既往為台企來滬投資興業，創造良好環境，為台胞在上海學習、就業、創業、生活提供更多便利，期待兩地同心同行偕手打拚，為雙城謀發展、為同胞謀福祉、為民族創未來。

他說，柯文哲在致詞提到兩岸交流一些問題，這些問題過去都曾經得到很好的解決，這些問題也再次證明兩岸交流離不開共同政治基礎，在兩岸關係嚴峻、複雜的條件下，兩市仍堅持舉辦論壇，就是為了不斷增進兩岸人民相互理解，為改善兩岸關係累積善意。