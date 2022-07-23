據新華網報導，根據大陸中共黨中央部署，十九屆中央第九輪巡視回饋工作近日全部完成。本輪巡視回饋採取集中回饋與「一對一」回饋相結合的方式進行，並指出相關問題，包含如貫徹落實黨中央決策部署不夠到位、重點領域和關鍵職位存在廉政風險等問題。

據了解，此次回饋指出巡視發現的突出問題。具體來說，有的加強政治建設有不足，對党的創新理論深入學習研究不夠，結合實際貫徹落實黨中央決策部署不夠到位，履行職能責任與新時代新要求還不適應；有的落實全面深化改革部署不夠到位，與系統集成、協同高效目標還有差距；有的統籌發展和安全不夠到位，防範化解風險有不足。

此外，相關問題還包含落實全面從嚴治黨「兩個責任」不夠到位，壓力傳導不到底不到邊，一些重點領域和關鍵崗位存在廉政風險，「四風」問題仍有發生；有的落實新時代黨的組織路線不夠到位，領導班子、幹部人才隊伍和基層黨組織建設存在薄弱環節。

根據說明，此次是由大陸，15個中央巡視組分別向本輪規劃巡視的中央、國家機關單位，從7月19日至22日進行「一對一」回饋。由各中央巡視組向被巡視單位主要負責人通報巡視發現的重要問題，並向領導團隊回饋發現情況。