許多人習慣用傳訊息的方式聯繫朋友，偏偏有些人常常不讀不回，根本找不到人。《搜狐網》命理專欄發文分享，12星座不回訊息通常會是什麼原因，其中金牛座想先把手上工作完成，雙子座是因為沒興趣，處女座單純不想回覆，水瓶座是心情不好，雙魚座則是在糾結該如何回覆。

▎白羊座

白羊座個性直率，不是會在背後耍手段的類型，因此他們不回訊息，大多是因為真的沒有看到，等他們看到了就會回覆了。

▎金牛座

金牛座為人老實、做事認真，如果手頭上剛好有事在忙，即使看到訊息了，也會等到全都做完了才回覆，畢竟當下的工作最重要。

▎雙子座

雙子座很注重人際關係，看到訊息基本上都會立刻回覆，但如果他們對你沒有興趣的話，就會懶得回覆或是拖延很久才回覆。

▎巨蟹座

巨蟹座為人溫柔體貼，他們知道不回訊息是一件很沒禮貌的事情，所以看到訊息都會盡快回覆，除非他們在睡覺才無法及時回訊息。

▎獅子座

獅子座非常愛面子，如果秒回就顯得自己太過主動，所以明明心裡已經期待對方的訊息很久，卻又要故意很晚才回覆，喜歡看對方著急的樣子。

▎處女座

處女座很有個性，如果有人和他們討論有趣的話題，他們基本上都會秒回，但如果對方發來無趣的話題，他們就會懶得回覆，拒絕和對方閒聊。

▎天秤座

天秤座親和力很強，和別人相處時都能保持自身優雅，不過當他們心裡在鬧小脾氣的時候，就會不回訊息，等著對方來哄他們。

▎天蠍座

天蠍座對自己喜歡的人就會秒回訊息，但若是一般人就很看心情，他們想回就回，不想回就會拖延很久才回，甚至乾脆不回。

▎射手座

射手座個性開朗、活潑熱情，他們會全身心地投入社交活動，所以當他們沒有回訊息的時候，就代表他們正在和朋友們聊天。

▎摩羯座

摩羯座是典型的工作狂，在工作的時候會關掉所有的通知，讓自己不受干擾，所以他們不回訊息大部分都是因為正在忙工作。

▎水瓶座

水瓶座注重個人感受，心情好的時候，不管聊什麼都願意秒回，一旦心情不好，就連看都不看手機一眼，自然沒辦法及時回訊息。

▎雙魚座

雙魚座非常愛糾結，每一條訊息都能引起他們內心的波瀾，不管好的、壞的，所以沒有秒回，大多數時間都是因為在糾結該如何回覆。