拒絕別人看似稀鬆平常，但對某些人來說，卻是非常難做到的事情。《搜狐網》命理專欄分享，天秤座、獅子座、雙魚座和巨蟹座天生不擅長拒絕別人，只要有人向他們求助，通常都會點頭答應，就算心裡再不情願也一樣。

1、天秤座

天秤座是標準的「老好人」，非常追求和諧、和平，很少去製造衝突、矛盾或尷尬的場面或氛圍，所以一般來說，如果有人向他們釋放出求救訊號，或是有些事情需要他們幫忙，天秤座很少會開口拒絕，就算心裡再不舒服、再不想做，他們還是會勉為其難地答應。

2、獅子座

獅子座是個很愛面子，同時也非常講義氣的星座，正常情況下，只要抓到他們喜歡被捧、被哄的心理，讓他們始終保持著愉悅的心情，接下來再請求他們幫忙，這裡注意一定要用「求」的，只要表現出真心、誠懇的態度，獅子座通常都不會拒絕，而會選擇出手相助。

3、雙魚座

雙魚座就是個擁有「救贖心理」的星座，非常容易感同身受，也很喜歡換位思考，當別人在說很悲慘的經歷，或向他們訴苦的時候，就算對方沒有主動求助，他們也會想給予幫助，這樣的個性導致雙魚座很容易把一些爛攤子、負擔全自己身上攬。

4、巨蟹座

巨蟹座有非常強的共情心理，他們可以感受到對方身上的難處，如果剛好又是他們「不討厭」的人，一般來說都會答應幫忙，甚至有時候還會打腫臉充胖子，就算這件事情已經超出自己的能力範圍，或需要動員全部的人脈關係，他們也會點頭答應。