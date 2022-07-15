台南市美術館2館《亞洲的地獄與幽魂》特展引爆全台追鬼熱潮，農曆鬼月即將到來，不僅該館計畫舉辦3場「百鬼漫遊Cosplay」午夜專場，台南地檢署也搶搭鬼怪列車號召檢察官組成「抓鬼特攻隊」，揚言專抓每逢選舉期間就開始蠢蠢欲動的賄選鬼、買票鬼、賣票鬼，並配合南美館午夜專場，限量發送「掌上型小六法筆記本」，希望提醒民眾如遇賄選，盡速撥打反賄檢舉抓鬼專線。

南美館推出的「百鬼漫遊Cosplay」午夜專場，將分別於農曆7月鬼門開、中元節、鬼門關的隔天等3天晚上9點到凌晨12點，提供民眾以組隊的方式參與，並限定只有Cosplay亞洲的幽魂鬼怪才能入場。

南檢認為，許多鬼怪的誕生，都是為了寓意歷史事件與警世提醒的作用，固然顯露出曾經的生活樣貌，以及可貴的文化發展價值，但從事買票及收受財物出賣選票的賄選鬼怪們，除了嚴重打擊民主制度的基石外，更造成民主社會運作的不良影響。

南檢強調，為展現司法機關查賄的決心，不僅結合南美館《亞洲的地域與幽魂》特展組成「抓鬼特攻隊」，以強力打擊賄選，還將於「百鬼漫遊Cosplay」午夜專場3場次，限量發送「掌上型小六法筆記本」。

南檢認為，該筆記本除了紅色封面具有避邪效果外，「小六法」也有聖經驅魔作用，專治賄選、買票鬼。如果民眾遇有賄選或選舉不法情事，歡迎撥打反賄檢舉抓鬼專線：0800-024-099＃4，並盡量存留證據，檢舉賄選獎金最高新台幣 1000 萬元。