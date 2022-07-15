「我是報仇殺人啦！」犯下南投4死1重傷槍擊案的凶嫌李鴻淵，今天下午1時許，在警政署長黃明昭親自到場坐鎮下，優勢警力荷槍實彈進入台中一家養生會館並順利逮捕，他在戲場還大喊「我甘願了」。警方制伏李嫌並上銬，槍殺４人的李嫌竟還露出笑容冷笑，面對鏡頭竟然大喊「我是報仇殺人的啦」。警方從凶嫌身上起出3把槍枝、179顆子彈，宛如小型火藥庫，警方又查出，協助藏匿的養身館的經理是李的同鄉，因此也一併帶回偵辦中。

李姓嫌犯於中午2時36分帶出養生會館。(張亦惠攝)

黃明昭表示，警方21小時內，不費一槍一彈將李嫌逮捕到案，完成堅鉅任務，現場查扣槍枝，涉案有一個人，幕後有無教唆者要由專案小組釐清；李嫌原本在樓上休息，發現有警方專案人員攻堅時，就躲在夾層屋內，被同仁敏銳發現逮捕，現場查獲3把槍及179顆子彈，還有涉及犯案的槍枝。

警政署長黃明昭親自到場坐鎮指揮，強調警方21小時內，不費一槍一彈將李嫌逮捕到案，完成堅鉅任務。(張妍溱攝)

黃明朝指出，李嫌初步承認他涉及的案件，後續再由專案小組深入調查。李嫌發現警方時就往夾層屋跑，李嫌情緒不穩定，槍械放在5樓；至於為何會到養生會館？警方追蹤時發現他逃亡到此，至於是否有人掩護？將深入調查。

警方指出，李姓凶嫌擁槍自重，警方今天攻堅絲毫不敢大意，派出霹靂特警、中部打擊犯罪預防中心、南投縣警局、台中市警局等警力組成專案小組，現場拉起封鎖線，封閉包含養生會館在內的4棟建物騎樓，現場沒有槍擊等聲響，異常安靜氣氛緊張詭異。

警政署長黃明昭立即到場坐鎮指揮控制，李姓嫌犯於中午2時36分帶出養生會館。李姓嫌犯被帶出時面帶微笑，說他要報仇，要報「深仇大恨」！