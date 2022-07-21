國三小美剛放暑假，在線上玩遊戲即認識1名男網友，在對方的甜言蜜語下，2人很快地談起網戀，對方不斷要求小美傳裸照當作愛的證明，小美不堪要求只好傳了張裸照給對方，想不到對方竟將裸照散播出去，讓小美陷入痛苦；台中市警方製作「數位／網路性別暴力」主題宣導影片－「網路驅狼阿嬤」，教導青少年遇危險、受威脅時該如何求助，進而保護自己。

台中市警察局婦幼隊指出，暑假到來，適逢疫情期間，民眾大多仍宅在家，兒童青少年喜歡上網打發時間，虛擬世界裡仍潛藏危機，尤其近幾年發生兒少「散佈私密」影像散播案件層出不窮，加強重視婦幼安全議題。

婦幼警察隊長高嘉陽表示，在3C爆炸世代裡，網路安全及網路犯罪愈發受到重視，許多兒少是於使用網路時無意間成為私密照外流受害者，如不即時求助，恐成為更嚴重的犯罪及傷害，期透過影片及宣導活動喚起大眾關注兒少身心成長，使其認識現行常見犯罪手法並進而保護自己，呼籲家長陪同小孩一起參與，向兒少性剝削說：「不!」。

鼓勵民眾關注婦幼安全議題，「台中市政府警察局婦幼警察隊」臉書粉絲專頁有抽獎活動，於活動貼文按讚並於下方留言「網路安全要注意，不明連結勿點擊」，回答表單裡的網路安全相關問題，全部答對者才具抽獎資格，並「TAG3位親朋好友」一同參與，活動期間自今年7月18日9時至31日24時止。

婦幼隊表示，預計於8月1日抽出得獎名單，活動獎品有「小米空氣淨化器」、「智能感應泡沫洗手機」及「75％酒精保濕香氛乾洗手」等好禮，讓民眾暑期宅在家能安全上網、健康防疫。