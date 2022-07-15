《華爾街日報》報導，知名投資管理公司Elliott Management已持有圖像分享社群平台Pinterest超過9%股份，受此激勵，Pinterest周四盤後股價飆漲逾20%。

《華爾街日報》援引消息人士報導，以主動式投資聞名的 Elliott過去幾周一直在與Pinterest進行協商，並已告知Pinterest現在是公司的最大股東。

截至周四收盤，Pinterest在過去一年以來股價暴跌了75%。該社群平台正面臨用戶流失的挑戰。雖然2021年營收突破25億美元、大幅成長52%，但其全球每月活躍用戶數下滑6%，為4.31億個，這對投資人而言是一個令人擔憂的跡象，他們擔心該應用程式的人氣正持續退燒。

Pinterest聯合創始人Ben Silbermann在6月底辭去執行長職位，其接班人Bill Ready曾擔任谷歌公司的商務部門主管，顯示Pinterest準備擴大投資以加速進軍電商事業。