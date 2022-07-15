警方共拘捕8人到案，查扣手機、球棒、西瓜刀、彈簧刀、以及作案車牌，訊後依違反組織犯罪防制條例、槍砲、恐嚇等罪嫌移送新北地檢署偵辦。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市刑大、永和偵查隊長以及中和偵查隊長說明案情。（李奇叡攝）

新北市中和區秀朗路、永和區環河東路本月8日晚間11時接續發生槍擊案，槍手15歲羅姓少年犯案後前往中和分局投案，警方懷疑他受人指使，組成專案小組追查，發現曾代表統促黨參選里長的40歲孫祥驥在背後主使，昨（14）日順利循線逮捕主嫌等一干人等，依法送辦。

據悉，孫男和永和區當鋪欠下70萬元債務，長久積欠利息，欲以30萬元解決，雙方沒有共識，孫便多次至當鋪潑漆、貼布條以示恐嚇，本月8日更唆使羅姓少年前往當鋪開槍，還一併前往曾發生口角糾紛的茶行犯案，朝兩處鐵門各開3槍。

孫男自認天衣無縫，但在專案小組循線追查下身分曝光，警方48小時內掌握後，提報為治平專案檢肅目標，昨日專案小組結合霹靂警力，跟監孫男，直至坪林區見時機成熟，現場警力一擁而上，孫嫌當下還想逃逸，但仍被壓制在地，帶回偵辦。

此次警方兵分多路，持搜索票、拘票兵分多路前往台北市、新北市等地，共拘捕8人到案，查扣手機、球棒、西瓜刀、彈簧刀、以及作案車牌，訊後依違反組織犯罪防制條例、槍砲、恐嚇等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，孫祥驥曾代表統促黨參選中和區里長，並和哥哥以黨員身分當作掩護，私下吸收幫派成員，連兩人的兒子都涉入其中，再向下吸收小弟。

新北市警局表示，這次與新北檢共同組成「快打3.0」策略運作模式下，不分晝夜、實質指導、快速打擊、嚴謹蒐證，再配合上資料系統的整合，近期在最快時間內，迅速偵破數起重大刑案，對於組織暴力犯罪案件，經檢警合作分進合擊，對犯罪行為絕不寬貸，一旦緝獲犯嫌到案，將會建請檢察官予以聲押，以強力打擊不法犯罪，維護市民生命財產安全。